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  4. İddialaşmaları kötü bitti... 'Cesareti olan girsin' dedikleri metruk evde erkek cesedi buldular!

İddialaşmaları kötü bitti... 'Cesareti olan girsin' dedikleri metruk evde erkek cesedi buldular!

25.02.2025 10:13
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.02.2025 10:13
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Çorum’da iki gençten biri, iddia üzerine girdiği metruk evde erkek cesedi ile karşılaştı.

Çorum'da yaşanan olay, dün saat 23.30 sıralarında Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'nde meydana geldi. İki genç bölgede dolaşırken karşılarına çıkan metruk eve 'Cesareti olan girsin' diye iddiaya girdi.

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ERKEK CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Eve giren gençlerden biri yerde erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde cesedin 34 yaşındaki Rıza Bayram'a ait olduğu tespit edildi.

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OTOPSİ YAPILACAK

Olay yeri incelemesinin ardından Bayram’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çorum iddia metruk bina
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