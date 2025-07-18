İddianame ortaya çıktı: Ayşe Tokyaz’ın katil zanlısı Cemil Koç, Ejegül Ovezova soruşturmasında da cinayet sanığı

İstanbul'da 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderilen Cemil Koç (38) hakkında Ejegül Ovezova'nın ölümü ile ilgili iddianame hazırlandı.

4 Temmuz'da hazırlanan iddianamede, Ovezova'nın tırnaklarında Cemil Koç'a ait DNA izlerinin bulunduğu belirtildi.

SİTE YÖNETİCİSİ KONUŞTU

Yaşanan gelişmenin ardından olayın meydana geldiği sitesinin yöneticisi Naif Polat, açıklamalarda bulundu.

Site yöneticisi Polat, aynı apartmanda oturduklarını, gece saat 01.00 civarında bir ses duyduklarını, dışarı çıktıklarında yerde hareketsiz yatan bir kadın gördüklerini söyledi.

"KAFASINI KALDIRIMA ÇARPTI"

Polat, "Yarım saat sonra bir erkek geldi apartmandan ve ağlayarak kendini cesedin üstüne atmaya çalıştı, izin vermedik. Kafası kaldırımın kenarına çarpmıştı." dedi.

"ELİNDE TELEFON VARDI"

Ejegül Ovezova'nın elinde telefon olduğunu anlatan Polat, şunları öne sürdü:

''Telefon düşmenin etkisiyle parçalanmıştı. Belki de polisi aramak için elindeydi. Telefonun ekranı falan komple parçalanmıştı.

Polisleri aradık, polis ve savcı geldi.

Karşı siteden söylenilen ise çift tartıştığı esnada kız pencereye girmiş. Kimisi diyor erkek itelemiş, kimisi de diyor kız kendisi atlamış. Onu bilmiyoruz, gözümüzle görmedik.

Düştükten yarım saatten fazla zaman geçti, ondan sonra erkek geldi cesedin başına.

En başta kimse yoktu, ben ve güvenlikçi tek oradaydık. Hangi kattan düştüğünü bile bilmiyorduk.

Hava sıcaktı, yaz ayıydı, herkesin penceresi açıktı. Bilemiyorduk hangi kattan düştüğünü. Yarım saatten fazla zaman geçti o adam geldi, o zaman anladık son kattaki aile olduğunu.

Elinde telefon vardı. Telefon da düşmenin etkisiyle paramparça olmuştu, ekranı kırılmıştı.

Savcılar ve polisler telefonu da, güvenlik kamerasını da aldı gitti."

"İKİ AY ÖNCE GELİP DUA ETTİ"

Zanlı Cemil Koç'un yaklaşık iki ay önce siteye gelip Ejegül Ovezova'nın düştüğü yerde dua ettiğini iddia eden Polat, şöyle konuştu:

"Bundan 2 ay önce çocuk siteye gelmiş, güvenlikçinin söylediğine göre kızın düştüğü yerde dua etmiş. Cezaevinden çıktıktan sonra gelmiş, orada dua etmiş.

Güvenlikçiler sormuş kim olduğunu, çocuk da "Ben bu düşen kızın nişanlısıyım" demiş."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmiş, zanlılar savcılık ifadeleri sona ermişti.

22 yaşındaki genç kızın katil zanlısı Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "tasarlayarak öldürmek", diğer 6 zanlı ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.