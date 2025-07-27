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IDEF 2025 İstanbul'da sona erdi: Türk Savunma Sanayii gücünü sergiledi

IDEF 2025, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişini gözler önüne serdi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürünler büyük ilgi görürken, fuarda yapılan anlaşmalarla ihracat rakamlarında önemli artışlar bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin bu alanda küresel liderlerle arasındaki farkı hızla kapattığını vurguladı.

IDEF 2025 İstanbul'da sona erdi: Türk Savunma Sanayii gücünü sergiledi
  1. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirildi. Dört gün süren fuar, bugün sona erdi. Fuar boyunca, Türk savunma sanayiinin geldiği nokta, sergilenen teknolojik gelişmeler ve yapılan iş birlikleri dikkat çekti.

IDEF 2025 İstanbul da sona erdi: Türk Savunma Sanayii gücünü sergiledi 1

Fuarda yer alan Sarsılmaz, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 300'ü aşkın ürününü ziyaretçilerin beğenisine sundu. Sarsılmaz standında, Harp ve Av Silahları Müzesi, Gravür İzler Atölyesi, atış poligonu ve artırılmış gerçeklik alanları da yer aldı. Ziyaretçiler, bu özel alanlarda hem savunma sanayiinin tarihine tanıklık etti hem de geleceğin teknolojilerini deneyimleme fırsatı buldu.

Türk savunma sanayiinin ihracat alanındaki başarıları da IDEF 2025'te bir kez daha tescillendi. Fuar süresince yapılan görüşmeler sonucunda, 3 ülkeye daha savunma sanayii ürünleri ihracatı için anlaşmalara varıldığı belirtildi. Bu anlaşmalar, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatında yeni bir rekor kırmasına katkı sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de IDEF 2025'i ziyaret ederek, Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı değerlendirdi. Şimşek, Türkiye'nin savunma sanayisinde çok büyük bir hızla küresel en gelişmiş ülkelerle arayı kapattığını söyledi. Bakan Şimşek, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı proje sayısının 1100'den fazla olduğunu ve yüz milyar dolarlık bir değerin üzerinde olduğunu ifade etti. Şimşek ayrıca, inovasyon ve verimliliğin sektörler için önemine dikkat çekti ve rekabetin bu alandaki gelişimi tetiklediğini vurguladı.

IDEF 2025 İstanbul da sona erdi: Türk Savunma Sanayii gücünü sergiledi 2

IDEF 2025, Türk savunma sanayiinin uluslararası alandaki rekabet gücünü ve teknolojik yeteneklerini sergilemesi açısından önemli bir platform oldu. Fuar, Türkiye'nin savunma sanayiinde küresel bir oyuncu olma yolunda attığı adımları bir kez daha gözler önüne serdi ve gelecekteki iş birlikleri için zemin hazırladı. Yapılan ihracat anlaşmaları ve Bakan Şimşek'in açıklamaları, sektörün önümüzdeki dönemde de büyümeye devam edeceğine işaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı fuar savunma sanayii
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