IDEF 2025'te yerli Savunma Sanayii firmaları boy gösterdi! Roketsan ve Baykar'dan iş birliği mesajı

Türk savunma sanayii, IDEF 2025'te sergilediği üstün teknolojiyle dünyaya meydan okudu. Bayraktar Akıncı'nın yeni gimbal testi ve Selçuk Bayraktar'ın ambargo açıklamaları dikkat çekti.

İstanbul'da düzenlenen IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sistemlerinin gövde gösterisine sahne oldu. Roketsan ve Baykar gibi öncü firmaların katılımıyla gerçekleşen fuarda, Türk mühendisliğinin ulaştığı seviye bir kez daha kanıtlandı. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Baykar-Aselsan ortaklığında geliştirilen AF-600 Gimbal ile başarılı bir test uçuşu gerçekleştirdi. Bu gelişme, Akıncı'nın hedef tespit ve takip yeteneklerini önemli ölçüde artıracak. Fuarda sergilenen diğer önemli ürünler arasında Roketsan'ın geliştirdiği yeni nesil füzeler yer aldı. Özellikle uzun menzilli hava savunma sistemleri ve akıllı mühimmatlar, uluslararası alanda büyük ilgi gördü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen bu sistemler, Türkiye'nin savunma kabiliyetini önemli ölçüde güçlendiriyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, fuar sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye uygulanan ambargoların kendilerini daha da motive ettiğini ve yerli imkanlarla daha iyisini yapmaya teşvik ettiğini belirtti. Bayraktar, “Her ambargo bizi daha da güçlendirdi. Dünyanın en iyisi diyebileceğimiz teknolojiler geliştirdik. Bu, Türk mühendisliğinin ve azminin bir sonucudur” dedi. IDEF 2025'te ayrıca HÜRJET ve HÜRKUŞ eğitim uçakları da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Bu uçaklar, Türk Hava Kuvvetleri'nin pilot eğitiminde önemli bir rol oynuyor ve yerli üretim olmaları, Türkiye'nin savunma sanayiindeki bağımsızlığını pekiştiriyor. Fuar alanında sergilenen TCG Anadolu ve PARS İZCİ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı da ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Bursalı bir firma tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli deniz topu da IDEF 2025'te tanıtıldı. Savunma sanayiindeki bu gelişmeler, Türkiye'nin bölgesindeki etkinliğini artırırken, aynı zamanda ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sağlıyor. Yerli üretim savunma sistemleri, ihracat potansiyeliyle de dikkat çekiyor ve Türkiye'nin dış ticaret açığının azaltılmasına yardımcı oluyor.

IDEF 2025, Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı net bir şekilde ortaya koydu. Roketsan ve Baykar gibi firmaların öncülüğünde geliştirilen yerli ve milli sistemler, Türkiye'nin savunma kabiliyetini artırmanın yanı sıra, ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sağlıyor. Selçuk Bayraktar'ın ambargo açıklamaları, Türk savunma sanayiinin azmini ve kararlılığını bir kez daha gösterdi.