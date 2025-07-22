IDEF 2025: Türk Savunma Sanayii'nden Tarihi Gövde Gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savunma Sanayii'ne Övgü: 'Adeta Destan Yazıyor'

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025, yerli ve yabancı savunma sanayii temsilcilerini bir araya getirdi. Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayiinin son yıllarda kaydettiği gelişmelere dikkat çekerek, sektörün 1380'in üzerinde proje ve 20 milyar doları aşan cirosuyla adeta bir destan yazdığını vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin kendi kanatlarıyla yükselen bir ülke olma yolunda ilerlediğini de sözlerine ekledi.

Fuarda, zırhlı araçlardan insansız hava araçlarına, silah sistemlerinden elektronik harp çözümlerine kadar geniş bir yelpazede ürün sergileniyor. Özellikle BMC'nin COBRA II zırhlı personel taşıyıcısı ve TULPAR paletli zırhlı muharebe aracı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Bu araçlar, üstün hareket kabiliyetleri, yüksek koruma seviyeleri ve modern silah sistemleriyle dikkat çekiyor.

IDEF 2025, sadece bir ürün sergileme platformu olmanın ötesinde, uluslararası iş birlikleri için de önemli bir zemin oluşturuyor. Fuar süresince, Türk savunma sanayii şirketleri ile yabancı firmalar arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Bu anlaşmaların, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatını artırmasına ve teknolojik yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Fuarın ilk gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterinde bulunan birçok modern silah ve teçhizat da sergilendi. Özellikle, yerli üretim olan fırtına obüsleri, milli piyade tüfeği MPT-76 ve çeşitli insansız hava araçları, Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Ayrıca, ASELSAN ve ROKETSAN gibi önde gelen savunma sanayii şirketlerinin geliştirdiği son teknoloji ürünler de fuarda büyük ilgi gördü.

IDEF 2025, Türk savunma sanayiinin uluslararası arenadaki gücünü ve rekabetçiliğini bir kez daha kanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı gibi, sektörün kaydettiği başarılar, Türkiye'nin bağımsız savunma politikaları izlemesine ve bölgesinde etkin bir rol oynamasına olanak sağlıyor. Fuarın, yeni iş birliklerine ve teknolojik gelişmelere zemin hazırlayarak, Türk savunma sanayiinin geleceğine önemli katkılar sunması bekleniyor.