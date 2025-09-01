HABER

İdrarda yanma hissi hangi durumlarda görülür? İdrarda yanmanın nedenleri

Dizüri olarak da tanımlanan idrarda yanma hissi, idrar yolu enfeksiyonları ile ya da çeşitli vajinal problemler ile ilgili olarak meydana gelebilen bir durumdur. Her ne kadar sık karşılaşılan ve hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilen bir durum olsa da dikkat edilmesi ve göz ardı edilmemesi gereken bir sorun olarak kabul edilmelidir.

İdrarda yanma hissi hangi durumlarda görülür? İdrarda yanmanın nedenleri
Ferhan Petek

Kişiler, idrar yaparken yanma hissi yaşayabilirler. Tıp dilinde dizüri olarak isimlendirilen bu durum, idrar yaparken üretra ya da üretral kanalda ağrı, batma ya da yanma hissedilmesi anlamına gelmektedir. Erkeklerde genel olarak prostat sorunları ile ilgili olarak meydana gelebilen idrar yaparken yanma hissi durumu kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu olarak kendini göstermektedir. Birçok belirti ile birlikte kendini gösteren bu problemin en yaygın olan belirtisi idrar yapılırken yanma ve ağrı hissedilmesi durumudur. Dizüri, idrarın çok uzun süre tutulması nedeni ile de yaşanabilir farklı başka nedenlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

İdrarda yanma hissi hangi durumlarda görülür?

Kişilerin idrar yaparken yanma hissi yaşamasının en yaygın nedenlerinin başında sistit adı verilen rahatsızlık ve idrar yolu enfeksiyonudur. İdrar yolu enfeksiyonu dışında cinsel yolla bulaşabilen çeşitli hastalıklar da dizüriye neden olabilmektedir. En sık görülen nedenlerinden bazıları şunlardır:

  • İdrar yolu enfeksiyonları
  • Prostat problemleri
  • Böbrek taşları
  • Mesane taşları
  • Üretrit
  • Sistit
  • Yaşlılık
  • Bel soğukluğu ya da gonore
  • Genital uçuk ya da herpes simpleks virüsü
  • Diyabet
  • Hamilelik
  • İdrar yolunda tümör olması
  • Çeşitli ilaçların ve takviyelerin ya da tedavilerin yan etkileri
  • Menopoz ile ilgili olarak gelişen vajinal değişiklikler

İdrarda yanmanın nedenleri nelerdir?

İdrarda yanma sorunu yaşayan kişilerde görülen bazı belirtiler bulunmaktadır. En belli başlı belirtiler şunlardır:

  • Ateş
  • İdrardan gelen kötü kokular
  • İdrarda kan oluşması
  • İdrar yaparken yanma hissi
  • İdrar yaparken batma hissi
  • İdrar sırasında ağrı hissi
  • Peniste ya da vajinada akıntı

İdrarda yanma sorunu belirtilerinden biri olan ağrı, idrarın başında ya da daha sonraki süreçte meydana gelebilen bir belirtidir. Eğer idrar yapmadan önce ağrı yaşanıyorsa genel olarak bu durum idrar yolu enfeksiyonunun bir işareti olarak kabul edilmektedir.

Erkeklerde idrara çıkmadan hem önce hem de sonrasında ağrı hissi cinsel organda bir süre daha fazla kalabilmektedir. Eğer idrar yaparken yanma ya da ağrı hissi varsa mutlaka vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır. Dizüri adı verilen bu rahatsızlık başka hastalıkların habercisi olma ihtimali de taşıdığı için göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur.

Erkeklerde ya da kadınlarda idrar yaparken yanma sorunu yaşanması için çeşitli tedavi yöntemleri olduğu bilinmektedir. Dizüri tedavisi sorunun hangi durumdan kaynaklandığı doğru olarak doktor tarafından tespit edildikten sonra tanı konur ve tedavi yöntemi de buna göre seçilir. En sık kullanılan tedavi yöntemlerini belirlerken şu nedenlere bağlı olarak tanı konur:

  • Mesane taşları
  • Böbrek taşları
  • Ciltte tahriş
  • Sistit
  • Diyabet
  • Prostat hastalığı
  • İdrar yollarında iltihap
  • İdrar yolu enfeksiyonu

Yanma hissi ile birlikte ağrı idrar yolu enfeksiyonu sonucu oluştuysa doktor uygun gördüğünde antibiyotik tedavisine de başvurabilir. Eğer kişiler cildin tahriş olması sonucunda idrarda ağrı yaşıyorsa tahrişe neden olan durumların da ortadan kaldırılması ile bu problem giderilebilmektedir. Bu durum hamilelikte yaşanıyorsa genel olarak idrar yolu enfeksiyonları nedeni ile yaşanabilmektedir.

