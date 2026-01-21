İETT otobüsü durağa dalmıştı! Faciadan kıl payı kurtulmuş: O anlar kamerada

Esenler Uludağ Caddesi'nde dün saat 12.50 sıralarında meydana gelen kazada İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan İETT otobüsü, iddiaya göre gaz pedalı takılı kalınca kontrolden çıkarak ilk önce kaldırıma çıkmış, içinde yolcuların bulunduğu otobüs daha sonra yol kenarındaki otoparka dalmıştı.

FACİADAN DÖNÜLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve otoparkta hasar oluşmuştu. Facianın eşiğinden dönülen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KORKUNÇ ANLAR

Görüntülerde kontrolden çıkan otobüsün hızla otoparka daldığı görülüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır