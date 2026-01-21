HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İETT otobüsü durağa dalmıştı! Faciadan kıl payı kurtulmuş: O anlar kamerada

İçerik devam ediyor

Esenler'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen korkunç kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İETT otobüsünün otoparka daldığı olaydan gelen görüntüler, bir facianın eşiğinden dönüldüğünü kanıtlar nitelikte... İşte o görüntüler!

Esenler Uludağ Caddesi'nde dün saat 12.50 sıralarında meydana gelen kazada İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan İETT otobüsü, iddiaya göre gaz pedalı takılı kalınca kontrolden çıkarak ilk önce kaldırıma çıkmış, içinde yolcuların bulunduğu otobüs daha sonra yol kenarındaki otoparka dalmıştı.

İETT otobüsü durağa dalmıştı! Faciadan kıl payı kurtulmuş: O anlar kamerada 1

FACİADAN DÖNÜLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve otoparkta hasar oluşmuştu. Facianın eşiğinden dönülen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İETT otobüsü durağa dalmıştı! Faciadan kıl payı kurtulmuş: O anlar kamerada 2

KORKUNÇ ANLAR

Görüntülerde kontrolden çıkan otobüsün hızla otoparka daldığı görülüyor.

İETT otobüsü durağa dalmıştı! Faciadan kıl payı kurtulmuş: O anlar kamerada 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktıİstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktı
Siirt’te kayan otomobil evin duvarında asılı kaldıSiirt’te kayan otomobil evin duvarında asılı kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Esenler İETT kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.