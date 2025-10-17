HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Deniz Şengül toprağa verildi

Çekmeköy'de kaldırımda yürürken İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 35 yaşındaki iki çocuk annesi Deniz Şengül, Ümraniye'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Deniz Şengül toprağa verildi

Kaza, 15 Ekim Çarşamba günü Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte bir motosiklet sürücüsüyle tartışan İETT şoförü, sinirle aracını motosikletin üzerine sürdü. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, kaldırıma çıkarak yoldan geçen Deniz Şengül'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Şengül, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Deniz Şengül toprağa verildi 1

GENÇ KADININ NAAŞI TOPRAĞA VERİLDİ

Evli ve iki çocuk annesi olan Deniz Şengül'ün cenazesi, Ümraniye Ihlamurkuyu Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralıMardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Üzerine kereste düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiÜzerine kereste düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy İETT kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.