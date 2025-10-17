İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Deniz Şengül toprağa verildi

Kaza, 15 Ekim Çarşamba günü Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte bir motosiklet sürücüsüyle tartışan İETT şoförü, sinirle aracını motosikletin üzerine sürdü. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, kaldırıma çıkarak yoldan geçen Deniz Şengül'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Şengül, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

GENÇ KADININ NAAŞI TOPRAĞA VERİLDİ

Evli ve iki çocuk annesi olan Deniz Şengül'ün cenazesi, Ümraniye Ihlamurkuyu Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır