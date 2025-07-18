HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İETT şoförü otobüsü durdurup Türk bayrağındaki yangını söndürdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT şoförünün, seferi sırasında yandığını gördüğü Türk bayrağını alıp elleriyle yangına müdahale ettiği anlar araç kamerasınca kaydedildi.

İETT şoförü otobüsü durdurup Türk bayrağındaki yangını söndürdü

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, 50 AT Cebeci-Alibeyköy hattında görev yapan İETT şoförü Samet Duyduk, Sultangazi 2419. Sokak Durağı yakınlarında seferini sürdürürken yol kenarındaki duvarda asılı Türk bayrağının yandığını fark etti.

Otobüsü durdurup yolculara bilgi veren Duyduk, bayrağı duvardan alırken elleriyle müdahale ettiği yangını söndürdü.

Duyduk, daha sonra bayrağı yanına alıp seferine devam etti.

Yaşanan olay, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün yanan bayrağı görmesinin ardından otobüsü durdurup alevleri söndürmesi, sonrasında bayrağı yanına alarak otobüsteki yolculara olayı anlatması yer aldı.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş insanından 1 milyon 250 bin euro rüşvet istenmişİş insanından 1 milyon 250 bin euro rüşvet istenmiş
El frenini çekmeyi unuttu, faciadan dönüldüEl frenini çekmeyi unuttu, faciadan dönüldü

Anahtar Kelimeler:
Türk bayrağı İETT ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Yeni vergiler yolda' Akaryakıt, tütün ve alkol...

'Yeni vergiler yolda' Akaryakıt, tütün ve alkol...

Aşkını ilan etti! Sevgilisiyle romantik pozuna yorum yağdı! 'Yine 12'den vurmuş'

Aşkını ilan etti! Sevgilisiyle romantik pozuna yorum yağdı! 'Yine 12'den vurmuş'

Türkiye'nin gündemindeki soruşturma... "Biz bu kadar geri zekalı mıyız?"

Türkiye'nin gündemindeki soruşturma... "Biz bu kadar geri zekalı mıyız?"

Tuzla'da özel hastane skandalı: İkinci ölüm haberi geldi!

Tuzla'da özel hastane skandalı: İkinci ölüm haberi geldi!

Adıyaman'da başkan vekili belli oldu!

Adıyaman'da başkan vekili belli oldu!

MEB takvimi açıkladı! 10 Kasım kararı tartışma yarattı

MEB takvimi açıkladı! 10 Kasım kararı tartışma yarattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.