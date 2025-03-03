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İftara yemek yetiştireyim derken canından oluyordu! Perde tutuştu, mutfağın camı patladı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.03.2025 21:29
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Aksaray’da yemeği iftar saatine yetiştirmeye çalışan kadın, ocağın yanındaki perdenin alev almasıyla kendini ateşin ortasında buldu. Yangını söndürmeye çalışırken eli ve ayağı yanarak yaralan 26 yaşındaki kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İftara yemek yetiştireyim derken canından oluyordu! Perde tutuştu, mutfağın camı patladı

Yangın, Sanayi Mahallesi 2062. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, yemeği iftara yetiştirmeye çalışan yabancı uyruklu Farnezi Ö. (26), ocakta aceleyle yemek yapmaya başladı. Kadın yemeği ocağa koyup diğer odaya geçerken, yüksek seviyede yanan ocaktaki alevler yemen ocağın üzerinde bulunan perdeyi tutuşturdu.

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Tül perde alev alarak yanmaya başlarken, güneşlik perde de tutuşunca alevler daha da yükseldi. Yangını fark edince müdahale eden kadın, ayağından ve elinden yanarak yaralandı.

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Perdenin yanmasıyla mutfağın camı büyük bir gürültüyle patlarken, yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

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Tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Yangını gören mahalle sakinlerinden Fatma K., "Yan komşum yemek yapıyordu. Yemeğin yanında perde gibi bir şey varmış. O da tutuşunca cam patlamış" dedi.

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Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Aksaray iftar
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