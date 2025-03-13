HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İftardan sonra çay almak istemişti! Kaynar su dolu çaydanlık yaşlı adamın üzerine devrildi

İftardan sonra çay almak istemişti! Kaynar su dolu çaydanlık yaşlı adamın üzerine devrildi

13.03.2025 12:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da üzerine kaynar su dolu çaydanlık devrilmesi sonucu bacaklarında 3. derece yanıklar oluşan 80 yaşındaki Mehmet Sait Özkan, hastanede tedavi altına alındı.

İftardan sonra çay almak istemişti! Kaynar su dolu çaydanlık yaşlı adamın üzerine devrildi

Şenkaya ilçesinde yaşayan 11 çocuk babası Özkan, dün iftardan sonra sobanın üzerindeki kaynar su dolu demlikten çay almak istedi.

Bardağa sıcak su koyduğu sırada başı dönen ve bu esnada üzerine kaynar su dökülmesi sonucu yaralanan Özkan'ın bacaklarında 3. derece, sağ elinde hafif derecede yanıklar oluştu.

Olayın ardından Özkan'ın oğlu, odada yerde gördüğü babasını Şenkaya Devlet Hastanesine götürdü. İlk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen yaşlı adamın Yanık Tedavi Merkezi'ndeki tedavisi sürüyor.

AA-20250313-37324104-37324100-ERZURUMDA_UZERINE_KAYNAR_SU_DOLU_CAYDANLIK_DEVRILEN_YASLI_ADAM_YARALANDI

Yaşlı adamın oğlu Abdulnasır Özkan, birlikte yaşadıkları babasının iftardan sonra kaynar suyla yandığını söyledi.

"BABAMIN BAŞI DÖNMÜŞ"

Sobanın üzerindeki çaydanlığın babasının bacaklarına devrildiğini anlatan Özkan, "Eline sıcak suyu (demliği) alırken, babamın başı dönmüş ve bacaklarına su dökmüş." dedi.

AA-20250313-37324104-37324102-ERZURUMDA_UZERINE_KAYNAR_SU_DOLU_CAYDANLIK_DEVRILEN_YASLI_ADAM_YARALANDI

Özkan, olay sonrası babasının yanına gittiğinde şuurunun yerinde olmadığını belirterek, "Baktım babam yerde ve yanmış. Elini, yüzünü yıkadım, sonra babamın bacağının yandığını anladım. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk ettiler." diye konuştu.

AA-20250313-37324104-37324103-ERZURUMDA_UZERINE_KAYNAR_SU_DOLU_CAYDANLIK_DEVRILEN_YASLI_ADAM_YARALANDI

Mehmet Sait Özkan da başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü dile getirdi.

Yanık Tedavi Merkezi doktoru Onur Ceylan ise vücudunda sıcak suya bağlı derin yanıklar oluşan yaşlı hastayı yakından takip ettiklerini, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü, cerrahi müdahale yapacaklarını bildirdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Halı sahada dehşet anları! 17 yaşındaki genç yere yığıldıHalı sahada dehşet anları! 17 yaşındaki genç yere yığıldı
Eğlence mekanı değil, suç yuvası! Ne ararsan var...Eğlence mekanı değil, suç yuvası! Ne ararsan var...
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakanlıktan 'altın' hamlesi! Satışı artınca... Adım atılıyor

Bakanlıktan 'altın' hamlesi! Satışı artınca... Adım atılıyor

Ahlaksız adam yakalandı

Ahlaksız adam yakalandı

Ünlü ekmek markasına ceza! Bakanlık harekete geçti

Ünlü ekmek markasına ceza! Bakanlık harekete geçti

Umre mevlidi gündem oldu! Dinden para kazanmaya devam

Umre mevlidi gündem oldu! Dinden para kazanmaya devam

Dünya, Rusya'nın gizli belgelerini konuşuyor! Putin'in planı deşifre mi oldu?

Dünya, Rusya'nın gizli belgelerini konuşuyor! Putin'in planı deşifre mi oldu?

Günlerdir yanan metan gazı konusunda uzmandan uyarı

Günlerdir yanan metan gazı konusunda uzmandan uyarı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.