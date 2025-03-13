İftardan sonra çay almak istemişti! Kaynar su dolu çaydanlık yaşlı adamın üzerine devrildi

Şenkaya ilçesinde yaşayan 11 çocuk babası Özkan, dün iftardan sonra sobanın üzerindeki kaynar su dolu demlikten çay almak istedi.
Bardağa sıcak su koyduğu sırada başı dönen ve bu esnada üzerine kaynar su dökülmesi sonucu yaralanan Özkan'ın bacaklarında 3. derece, sağ elinde hafif derecede yanıklar oluştu.
Olayın ardından Özkan'ın oğlu, odada yerde gördüğü babasını Şenkaya Devlet Hastanesine götürdü. İlk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen yaşlı adamın Yanık Tedavi Merkezi'ndeki tedavisi sürüyor.
Yaşlı adamın oğlu Abdulnasır Özkan, birlikte yaşadıkları babasının iftardan sonra kaynar suyla yandığını söyledi.
Sobanın üzerindeki çaydanlığın babasının bacaklarına devrildiğini anlatan Özkan, "Eline sıcak suyu (demliği) alırken, babamın başı dönmüş ve bacaklarına su dökmüş." dedi.
Özkan, olay sonrası babasının yanına gittiğinde şuurunun yerinde olmadığını belirterek, "Baktım babam yerde ve yanmış. Elini, yüzünü yıkadım, sonra babamın bacağının yandığını anladım. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk ettiler." diye konuştu.
Mehmet Sait Özkan da başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü dile getirdi.
Yanık Tedavi Merkezi doktoru Onur Ceylan ise vücudunda sıcak suya bağlı derin yanıklar oluşan yaşlı hastayı yakından takip ettiklerini, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü, cerrahi müdahale yapacaklarını bildirdi. (AA)
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