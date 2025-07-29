İğdeli Barajı kuraklık alarmı veriyor

Çandır ilçesine bağlı Gülpınar ve İğdeli Köylerinde bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştiren Jandarma ekipleri İğdeli Barajını kontrol etti. Kuraklık nedeniyle göleti besleyen su kollarının kuruması ve bilinçsizce sulamaya bağlı olarak baraj suyunun 100 metrelik alanda bitme noktasına geldiği tespit edildi.

Azalan suda oksijen azlığı, hava sıcaklığı ve su sıcaklığının artması balık ölümlerini meydana getirdi. Devlet Su İşleri Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresine konuyla ilgili bilgilendirme yapan Jandarma ekipleri vatandaşları bilinçli olma hususunda uyardı.

(İHA)