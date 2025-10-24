HABER

Iğdır canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

28 Eylül’de hastalık tedbirleri kapsamında kapatılan Iğdır Canlı Hayvan Pazarı, karantina ve dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Iğdır’da 28 Eylül 2025 tarihinde hastalığın yayılımını önlemek amacıyla geçici olarak kapatılan Canlı Hayvan Pazarı, alınan sıkı tedbirler ve yürütülen çalışmaların ardından yeniden faaliyete geçti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen karantina, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri titizlikle tamamlandı. Yapılan incelemelerde hayvan sağlığını tehdit eden herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine pazarın yeniden açılmasına karar verildi. Yetkililer, üreticilerin ve besicilerin hayvan hareketleri konusunda dikkatli olmalarını ve hijyen kurallarına özen göstermelerini istedi. Ayrıca, benzer durumların yaşanmaması için rutin kontrollerin devam edeceği bildirildi. Canlı hayvan pazarının yeniden açılması, bölgedeki üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.Kaynak: AABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

