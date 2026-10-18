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Iğdır’da 11 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Iğdır’da JASAT ekiplerince düzenlenen çalışmada, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.P. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır’da 11 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Iğdır’da "basit yaralama" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından aranan B.P. isimli şahıs yakalandı. Şahsın, söz konusu suçlardan toplam 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Iğdır
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