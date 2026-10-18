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Erzurum’da balığa giden adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Erzurum’un Pasinler ilçesinde balık tutmak için arkadaşlarıyla kamp yapan Mehmet T., geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erzurum’da balığa giden adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun yağışın etkisiyle çamurlaşan yollarda ilerleyerek kamp alanına ulaştı. Olayda bulunan diğer 3 kişi sağ olarak kurtarıldı. Olay, saat 22.00 sıralarında Pasinler ilçesi Otluk Kapı Mahallesi Acıdere mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak amacıyla bölgede arkadaşlarıyla kamp yapan Mehmet T. (49), aniden fenalaştı. Kalp krizi geçiren Mehmet T. için arkadaşları 112’yi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye 112, UMKE, AFAD, İl Jandarma ve Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışması sonucu kamp alanına ulaşılırken, Mehmet T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kampta bulunan M.Z.B., K.B. ve V.Ş. de bulundukları alanda ekipler tarafından kurtarıldı.
Yoğun yağış nedeniyle çamurlaşan yollarda ilerleyen ekipler, çalışma sırasında araçların çamura saplanma tehlikesi de yaşadı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Erzurum
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