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Kastamonu’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle bazı evlerin çatıları uçarken, çok sayıda ağaç kırılarak devrildi.

Kastamonu’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün "turuncu" kodla fırtına ve yağış tahmininde bulunduğu Kastamonu’nun sahil ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle bazı evlerin çatıları uçtu. Rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaçların dalları ise kırılarak devrildi. Bazı ağaçların devrildiği bölgelerde bulunan araçlar hasar görürken, elektrik telleri de koptu. İlçedeki sahilde ise zaman zaman dalga boyu 1,5 metreye kadar yükseliyor. Cide Belediyesi ekipleri hasar meydana gelen bölgelerde çalışma başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Kastamonu
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