Iğdır’da 3 kilogramı 100 lira olan hamsiye vatandaşlardan yoğun ilgi

Iğdır’da bir balıkçı, 3 kilogram hamsinin fiyatını 100 liraya düşürdü. Uygulanan indirim sonrası vatandaşlar balıkçıya yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca iş yerinde 390 kasa hamsi satıldığı öğrenildi.

Tezgahlardaki balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor. Havaların soğumasıyla bolca avlanan hamsi de tezgahlardaki yerini koruyor. Balıkçıların ağlarına bolca takılan hamsi 35 liradan tezgahlarda satışa sunulurken tezgahlar önünde yoğunluk oluşturanlar, kampanya kapsamında 3 kilo hamsiyi ise 100 liraya aldı. Balıkçı tezgahında oluşan yoğunluk gün boyunca sürdü.

İşletme sahibi, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirterek kampanyanın bir süre daha devam edeceğini ifade etti. İşletmeci, uygun fiyatlı balık satışı yapmaya devam edeceklerini belirterek, "18 yıldır balıkçılık sektöründe bu işi yapıyorum. Karadeniz’de hamsi şu an 100 lira olmasına rağmen Iğdır’da 3 kiloyu 100 liraya satıyoruz. Biz burada halkı düşünerek 3 kiloyu 100 liraya veriyoruz. Bu böyle bir hafta ile 10 gün sürer. Bir hafta, 10 günden sonra hamsi Rusya’ya kaçtıktan sonra hamsi fiyatı artar. Kırmızı et ve tavukta fiyat yüksek olunca hem sağlık açısından hem de fiyattan dolayı vatandaşlar balığı tercih ediyor. Şu an Türkiye genelinde şehirlerin hepsinde hamsi kilogramı 100 ile 150’dan satılırken biz herkes yesin diye 3 kiloyu 100 liraya veriyoruz. Şu an dükkanımızın önünden geçen halk zannediyor ki kilosunu 100 liraya veriyoruz. Ama biz 3 kilosunu 100 liraya veriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

