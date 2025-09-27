HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Iğdır’da açılan hayvan pazarı 2 hafta sonra tekrar kapatıldı

Iğdır’da açılan hayvan pazarı 2 hafta sonra yeniden kapatıldı.

Iğdır’da açılan hayvan pazarı 2 hafta sonra tekrar kapatıldı

Türkiye’de şap hastalığının yeni serotipi SAT-1 nedeniyle 2 Temmuz 2025 tarihinde Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin’deki hayvan pazarları geçici süreyle kapatılmıştı.

Alınan önlemler kapsamında yoğun aşılama ve saha çalışmaları tamamlandıktan sonra Iğdır Hayvan Pazarı, 15 Eylül’de yeniden hizmete açılmıştı. Ancak hastalığın bölgede ilerleme göstermesi üzerine pazarın yeniden kapatılmasına karar verildi. Kararla birlikte hayvan giriş ve çıkışları durduruldu.

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hayvan pazarının ne zaman açılacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Kararın bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkilediği ifade ediliyor.Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazada ölen ikizler, son yolculuğuna uğurlandıKazada ölen ikizler, son yolculuğuna uğurlandı
KKTC’de balkondan düşen Konyalı hemşirelik öğrencisi kurtarılamadıKKTC’de balkondan düşen Konyalı hemşirelik öğrencisi kurtarılamadı

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kars Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.