Iğdır’da açılan hayvan pazarı 2 hafta sonra tekrar kapatıldı

Türkiye’de şap hastalığının yeni serotipi SAT-1 nedeniyle 2 Temmuz 2025 tarihinde Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin’deki hayvan pazarları geçici süreyle kapatılmıştı.

Alınan önlemler kapsamında yoğun aşılama ve saha çalışmaları tamamlandıktan sonra Iğdır Hayvan Pazarı, 15 Eylül’de yeniden hizmete açılmıştı. Ancak hastalığın bölgede ilerleme göstermesi üzerine pazarın yeniden kapatılmasına karar verildi. Kararla birlikte hayvan giriş ve çıkışları durduruldu.

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hayvan pazarının ne zaman açılacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Kararın bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkilediği ifade ediliyor.