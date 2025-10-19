HABER

Iğdır'da Alzheimer hastası, 9 gündür kayıp! 1000 kişilik ekip tarafından aranıyor

Iğdır’da kaybolan Alzheimer hastasını dokuzuncu günde bin kişi arıyor.

Iğdır'da Alzheimer hastası, 9 gündür kayıp! 1000 kişilik ekip tarafından aranıyor

Küllük köyünde 9 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmenin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Iğdır Valisi Ercan Turan, dün 114 kişinin katılımıyla yapılan ve hiçbir ize rastlanılmayan İslam Temeş’in bulunması çalışmalarına tüm kamu kurumlarının katılması için talimat verdi.

Talimat üzerine AFAD, UMKE, JAK, komando birliklerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulan ekiplerin katılımıyla arama kurtarmacı sayısı bine yükseldi.

Küllük köyünün yanı sıra civardaki tüm köy içleri, sulama kanalları, tarlalar da dahil olmak üzere Temeş’in bulunabileceği noktalarda arama çalışması başlatıldı.

İnsansız Hava Aracı (İHA) ve arama köpeklerinin de desteğiyle sürdürülen çalışmalarda gruplara ayrılan ekipler Temeş’i arıyor.

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB-AKUB) Lideri Muharrem İldokuz, AA muhabirine, “Bugüne kadar çalışmaları en fazla 114 kişiyle sürdürüyorduk. Dün Sayın Valimiz Ercan Turan’ın talimatıyla tüm kurumlardan personellerin gelmesiyle bu sayı bine çıktı” dedi.

Çalışmaların gruplar halinde sürdüğünü anlatan İldokuz, şunları söyledi:

"İlk başta köy içlerini aradık, sulama kanallarını aradık, şimdi ise biçilmeyen mısır tarlalarını arıyoruz, en son oralar kaldı. İnsansız Hava Araçlarımız da (İHA) var, Jandarma Arama Kurtarma’nın (JAK) arama kurtarma köpekleri de var. Tüm teknolojik aletleri de kullanıyoruz. Bugün akşama kadar arama yapacağız, İslam amcamıza ulaşana kadar devam edeceğiz." (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

