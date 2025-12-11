HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

"Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik" diyerek anlattı! Tutuklanan Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın ifadeleri de ortaya çıktı

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu operasyonunda tutuklanması gündeme damga vururken beraberinde tutuklanan 3 kişinin de ifadeleri ortaya çıktı. Ersoy gelişmelerle birlikte gündeme gelen 'grup seks' ve uyuşturucu iddialarını reddetmişti. Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın ifadelerinde de dikkat çeken detaylar yer aldı.

"Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik" diyerek anlattı! Tutuklanan Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın ifadeleri de ortaya çıktı

Bir yanda bahis operasyonunda gözaltına alınan ünlü futbolcular, diğer yanda uyuşturucu operasyonunda adı geçen ünlü ekran yüzleri... Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunun ikinci dalgası medya camiasına sıçradı. 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ersoy'un yanı sıra Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ERSOY'LA TUTUKLANAN İSİMLERİN İFADELERİ ÇIKTI

Ersoy'la birlikte tutuklanan 3 kişinin de ifadesi ortaya çıktı. Sosyal medya hesabı Pointer'dan aktarılanlara göre mahkemedeki ifadeler şöyle:

Mustafa Manaz: "Önceki savunmalarımı aynen tekrar ederim, atılı suçu kabul etmiyorum, hiçbir kimseyle alakam yoktur, yıllardır görüşmediğim kişilerle ilişkilendirildim. Serbest bırakılmamı talep ederim."

"Mehmet Akif Ersoy la 2 yıl sevgiliydik" diyerek anlattı! Tutuklanan Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan ın ifadeleri de ortaya çıktı 1

TETİK: "ERSOY'A YAPILAN SİYASİ BİR HAMLE"

Ufuk Tetik: "Ben bu kararın gerçeklikten yoksun bir karar olduğunu düşünüyorum, ben arkadaş ziyaretleri için gittiğim yerlerden örgüt kurmaktan yaftalanıyorum, yaptığımız işler birbirinden farklıdır. Hiçbir şekilde para transferimiz yoktur, birbirimize yararımız yoktur.

Mehmet Akif Ersoy'a yapılan siyasi bir hamle karşılığında karşınızda olduğunu düşünüyorum, savcılık ifadesinde bile benden jandarmadaki ifademden başka bir şey alınmadı, niye bu suçlamalarla isnat edildim bilmiyorum, adalete güvenmek istiyorum, bu davanın adli dava olmadığını bir bir siyasi dava olduğunu özellikle zapta geçilmesini istiyorum, serbest bırakılmamı talep ederim."

"Mehmet Akif Ersoy la 2 yıl sevgiliydik" diyerek anlattı! Tutuklanan Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan ın ifadeleri de ortaya çıktı 2

"ERSOY'LA 2 YIL SEVGİLİYDİK, SONRA HİÇ BİR ARAYA GELMEDİK, UFUK'LA 1 YIL ÇALIŞTIK"

Ebru Gülan: "Mehmet Akif Ersoy ile 2 yıllık bir sevgililiğimiz oldu. İlişkimiz bittikten sonra hiçbir şekilde bir araya gelmedik, diğer arkadaşları da onun arkadaşı olduğundan o şekilde tanıyorum, Ufuk ile birlikte 1 sene kadar çalıştık. sonrasında kendim istifa ettim, sonra görüşmedik, diğer kişilerle hiçbir şekilde iletişimim yoktur. serbest bırakılmamı talep ederim."

ERSOY: "HAKKIMDAKİ İDDİALARI REDDEDİYORUM"

Mehmet Akif Ersoy ise savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi: "Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir. E.A. ile flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik, bitirdik. Arkadaşlarım ile E.A. arasındaki diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı. Rezidanstan 2022 yılında taşındım. M.A., Ulus’ta bulunan eve hiç gelmedi. E.A.’nın kız kardeşi E.A.’yı tanımam ancak E.A.’dan dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta tam tersi, E.A. ve annesini emniyete gönderdim. 'Gidin devlet ile iş birliği yapın' dedim ve onlar da yaptılar."

"Mehmet Akif Ersoy la 2 yıl sevgiliydik" diyerek anlattı! Tutuklanan Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan ın ifadeleri de ortaya çıktı 3

"İDDİALAR YALANDIR"

DHA'nın aktardığına göre; Ersoy ifadesinde, "B.K., Infomet adlı şirketin sahibidir. Kendisi ile 2017??"2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır. M.D.'yi sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur. Ben yönetici olduktan sonra U.T. ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolayı sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır. S.D. ile 2011 yılında sektörden dolayı tanıştım. 2024 yılında hasmım oldu, sebebi de eşi B.D.’yi işten çıkarmamdır. S.D. ve U.T. ile asla herhangi bir ticaretim olmadı. Aramızda bir para muhabbeti de geçmedi. K.B.N.’yi Cumhurbaşkanlığı’nın uçağına ben bindirmedim. Zaten Cumhurbaşkanlığı’nın uçağına binecek gazetecileri İletişim Başkanlığı seçmektedir. K.B.N. ile E.A. tanıştığına dair bilgim yoktur. İhtimal dahi vermiyorum. Köprüde yaptığım kazada uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır. S.T.’nin çakarlı araçla gezdiği iddiası yalandır. Grup seks iddialarının hepsi yalandır. M.N ile %5 - %10 civarında, resmiyette olmasa da bir ortaklığım vardır. Barcelona’ya A.G.’nin bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı. G.A. ile beni A.G. tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir’ ifadelerini kullandı.

"Mehmet Akif Ersoy la 2 yıl sevgiliydik" diyerek anlattı! Tutuklanan Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan ın ifadeleri de ortaya çıktı 4

"UYUŞTURUCU MADDE SİPARİŞİ VERDİĞİM YALANDIR"

Ersoy ifadesinin devamında, "E.D. oyuncu bir arkadaşımdır. Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu madde siparişi verdiğim iddiaları yalandır. Şubat ayında bahsettiğiniz iddialar ile benzer şekilde bir Twitter hesabı açılmıştı. Bu iddiaların bir kısmı tweet hesabında yazılmıştı. Biz bu tweetler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. O zaman kimin kullandığını tespit edemedik. Diyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

"Mehmet Akif Ersoy la 2 yıl sevgiliydik" diyerek anlattı! Tutuklanan Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan ın ifadeleri de ortaya çıktı 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehri ayağa kaldıran katliam girişimi! Bir yeğenini öldürdü, iki akrabasını yaraladıŞehri ayağa kaldıran katliam girişimi! Bir yeğenini öldürdü, iki akrabasını yaraladı
Okulda 6 öğrenciye 'cinsel istismar' iddiası infial yaratmıştı! Öğretmene 130 yıl hapisOkulda 6 öğrenciye 'cinsel istismar' iddiası infial yaratmıştı! Öğretmene 130 yıl hapis
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
seks Mehmet akif Ersoy uyuşturucu ifade
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.