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Iğdır’da bayrama 1 gün kala kurbanlık telaşı havadan görüntülendi

Kurban Bayramı’na saatler kala, Iğdır’da vatandaşların kurbanlık alma telaşı havadan görüntülendi.

Iğdır’da bayrama 1 gün kala kurbanlık telaşı havadan görüntülendi

6 Haziran’da başlayacak ve 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı öncesinde, Iğdır’da hareketlilik doruk noktasına ulaştı. Iğdır’da, şehir merkezine uzak olan hayvan pazarı yerine, belediye tarafından belirlenen geçici satış alanında kurbanlıklar görücüye çıktı. Hayvan satıcıları sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun mesai harcarken, vatandaşlar da uygun kurbanlık bulmak için pazarlık yapıyor. Küçükbaş hayvanların sergilendiği pazarda, özellikle besili kurbanlıklara talebin yüksek olduğu gözlendi.

"ALLAH’A ŞÜKÜR SATIŞLAR İYİ AMA GEÇEN SENEYE GÖRE FİYATLAR AYNI"

Hayvan satışlarının önceki yıla göre iyi olduğunu söyleyen Casim Yeter, "Üç gündür hayvanlarımızı buraya getirip satıyoruz. Bugün arefe. Allah’a şükür satışlar iyi ama geçen seneye göre fiyatlar aynı. Pazarda da fazla hayvan kalmadı. Geçen sene hayvan daha çoktu. Bu sene hayvan biraz az ama yine iyi gittiler. Bugün 120 tane hayvan getirip sattık. Tabii ki hayvanımız besiliydi" dedi.

DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Dron ile çekilen görüntüler, pazardaki yoğunluğu ve hareketliliği gözler önüne sererken, bayram öncesi son günlerin telaşını da net biçimde yansıttı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kurban
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