Iğdır'da bıçaklı saldırıya uğrayan kız öğrenci yaralandı

Iğdır'da bıçaklı saldırıya uğrayan 9. sınıf öğrencisi kız çocuğu yaralandı. Polis ekiplerince yakalanan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Iğdır'da saat 07.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, D.B. isimli kız çocuğu, Y.B. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sabah saatlerinde cadde üzerinde yürüdüğü sırada gerçekleşen saldırı sonucu yaralanan öğrenci, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Iğdır da bıçaklı saldırıya uğrayan kız öğrenci yaralandı 1

KISA SÜREDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Iğdır Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında olayın şüphelisi Y.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli Y.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı Iğdır Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA

