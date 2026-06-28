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Iğdır’da feci olay: İnek darbesiyle yaralanan genç kurtarılamadı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde ineğin boynuz darbesiyle ağır yaralanan 16 yaşındaki Muhammed Tazegün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Iğdır’da feci olay: İnek darbesiyle yaralanan genç kurtarılamadı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde ineğin boynuz darbeleriyle yaralanan Muhammed Tazegün (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed Tazegün, ahırdaki buzağıyı emzirmesi için bahçede otlayan ineğin yanına götürdü. Bu sırada ineğin boynuzlarıyla göğsüne vurduğu Tazegün, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammed Tazegün, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tazegün, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır Aralık İnek saldırı
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