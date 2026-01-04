Iğdır’da kapalı köy yollarında çalışmalar sürüyor

Iğdır’da etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada yoğun mesai harcıyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre, kent genelinde halen kapalı bulunan 11 köy yolunda toplam 55 kilometrelik alanda karla mücadele ve yol açma çalışmaları sürdürülüyor. Ekiplerin, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için aralıksız şekilde görev yaptığı bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır