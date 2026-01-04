HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Iğdır’da kapalı köy yollarında çalışmalar sürüyor

Iğdır’da kar yağışı sonrası kapanan köy yollarında çalışmalar devam ediyor.

Iğdır’da kapalı köy yollarında çalışmalar sürüyor

Iğdır’da etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada yoğun mesai harcıyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre, kent genelinde halen kapalı bulunan 11 köy yolunda toplam 55 kilometrelik alanda karla mücadele ve yol açma çalışmaları sürdürülüyor. Ekiplerin, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için aralıksız şekilde görev yaptığı bildirildi.

Iğdır’da kapalı köy yollarında çalışmalar sürüyor 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bingöl’de yoğun kar yağışı sonrası köy yollarında çalışmalar devam ediyorBingöl’de yoğun kar yağışı sonrası köy yollarında çalışmalar devam ediyor
İzmir’de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiİzmir’de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Iğdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.