Iğdır’da kuyumcu soygununa karışan 3 zanlı adliyeye sevk edildi

Iğdır’da bir kuyumcudan altın ve nakit para çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Habip Temirak’a ait kuyumcu dükkanında meydana gelen hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmalar sonucu olayla bağlantılı oldukları belirlenen B.Ö., M.B. ve İ.A. yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları altınların bir kısmını bozdurarak araç satın aldıkları tespit edildi. Zanlılara ait araçta ve şüphelilerden birinin ikametinde yapılan aramalarda 2 kilo 770 gram altın ile 190 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

31 Aralık 2025
31 Aralık 2025

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:


