HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Iğdır'da kuyumculara sahte altın satan 3 kişi gözaltına alındı

Iğdır'da yaşanan olayda, 3 kişinin kuyumculara sahte altın sattıkları belirlendi. Üç kuyumcuya 16 gram sahte altın sattıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da kuyumculara sahte altın satan 3 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, üç kuyumcuya 16 gram sahte altın sattıkları tespit edilen V.A, M.A. ile N.A'nın araçla Kars istikametine seyir halinde oldukları belirlendi.

Ekipler, durdurdukları araçta bulunan anne ve 2 çocuğunu gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramalarında 95 gram altın ve 310 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzerlerinden 95 gram altın çıktıÜzerlerinden 95 gram altın çıktı
Trafik kazasında yaşamını yitirmişti! Sağlık personeli Nazmiye Demirel toprağa verildiTrafik kazasında yaşamını yitirmişti! Sağlık personeli Nazmiye Demirel toprağa verildi

Anahtar Kelimeler:
Iğdır asayiş kom
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.