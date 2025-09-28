HABER

Iğdır’da motosiklet kazası: Bir genç hayatını kaybetti

Iğdır’da meydana gelen motosiklet kazasında 24 yaşındaki Muhammed Taştan hayatını kaybetti. Kaza, traktörle motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Iğdır’da motosiklet kazası: Bir genç hayatını kaybetti

Iğdır’da bir kaza yaşandı. Motosiklet sürücüsü Muhammed Taştan, traktör römorkuna çarptı. Kaza, Iğdır-Tuzluca kara yolunda oldu.

Kaza dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Muhammed Taştan, Ahmet A. isimli traktör sürücüsünün önünde ilerliyordu. Motosiklet traktörün römorkuna çarparak ağır yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu. Taştan hastaneye kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti.

Traktör sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

