HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Iğdır’da tarla yangını! 250 ot balyası yandı: "Köyümüzde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı"

Iğdır’ın Karagüney köyünde tarım arazilerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Iğdır’da tarla yangını! 250 ot balyası yandı: "Köyümüzde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı"
Begüm Özkaynak

Iğdır merkez Karagüney köyünde tarım arazilerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve köylü vatandaşların yoğun çabalarıyla alevler kontrol altına alındı. Uzun süren söndürme çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında köylülere ait yaklaşık 250 ot balyasının yandığı öğrenildi.

Iğdır’da tarla yangını! 250 ot balyası yandı: "Köyümüzde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı" 1

"KÖYÜMÜZDE BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN DOLAYI YANGIN ÇIKTI"

Köy muhtarı İshak Savaş, "Köyümüzde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yardımımıza Iğdır Belediyesinin itfaiyesi, Iğdır Üniversitesinin itfaiye aracı yetişti. Vatandaşlarımızın da yardımı ile yangın kontrol altına alındı. 250 yulaf balyası yandı" dedi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korku dolu anlar! Bu kez İstanbul'da görüldüKorku dolu anlar! Bu kez İstanbul'da görüldü
Karabük'te uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandıKarabük'te uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
yangın Iğdır Balya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osimhen transferi iptal! Yıldız isim dönmeyeceğini açıkladı... Ortalık karıştı

Osimhen transferi iptal! Yıldız isim dönmeyeceğini açıkladı... Ortalık karıştı

Tutuklu öğretmenden skandal sözler! 'Ailelerinize söylerseniz sonunuz Narin gibi olur'

Tutuklu öğretmenden skandal sözler! 'Ailelerinize söylerseniz sonunuz Narin gibi olur'

CHP'de şaibeli kurultay iddiası! Yeni gelişme: Duruşma tarihi değişti

CHP'de şaibeli kurultay iddiası! Yeni gelişme: Duruşma tarihi değişti

Özel'den belediye başkanlarına sert uyarı! "Boğazlayasım geldi"

Özel'den belediye başkanlarına sert uyarı! "Boğazlayasım geldi"

35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'

35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'

İsrail'den Gazze açıklaması: "60 günlük ateşkes sonrası..."

İsrail'den Gazze açıklaması: "60 günlük ateşkes sonrası..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.