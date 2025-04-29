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Iğdır’da Tır otomobile arkadan çarptı

Iğdır’da gece saatlerinde meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Iğdır’da Tır otomobile arkadan çarptı

Edinilen bilgiye göre gce yarısı 01:00 sularında Iğdır’da Melekli yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede bir tırın başka bir araca arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği tespit etti. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Iğdır’da Tır otomobile arkadan çarptı

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekipler yol güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede önlem aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tır
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