Iğdır‘da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, Emek Mahallesi Sultan Alparslan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir aracın park halindeki başka bir araca arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada, araç içerisinde sıkışan Azerbaycan uyruklu 4 şahıs, olay yerine hızla intikal eden İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan titiz ve koordineli müdahale ile bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazazedeler, kurtarma çalışmalarının ardından ivedilikle sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır