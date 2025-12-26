HABER

Iğdır'da üretilen meyve ve sebzelerin ömrü soğuk hava deposuyla uzayacak

Iğdır'da üretilen meyve ve sebzelerin ömrü, Iğdır Valiliğinin hayata geçireceği soğuk hava deposuyla uzatılacak.

Iğdır'da üretilen meyve ve sebzelerin ömrü soğuk hava deposuyla uzayacak

Sahip olduğu iklim yapısı ve coğrafi koşulları nedeniyle birçok sebze ve meyve türünün yetiştirildiği kentte tarımın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Iğdır Valiliği ve İl Özel İdaresince, Iğdır'da üretilen meyve ve sebzelerin daha uzun süre muhafazası için soğuk hava deposu yapılıyor.

Bayraktutan köyünde yapımına başlanan soğuk hava deposunun temeli, Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kasım Çarman ve ilgililerin katılımıyla atıldı.

30 milyon 654 bin lira bütçeli deponun büyüklüğü 1200 metrekare olacak.

Deponun içinde, 150 metrekare büyüklüğünde 4 soğuk oda, 50 metrekare ön soğutma alanı, 550 metrekare de açık alan yer alacak.

Programda konuşan Vali Ercan Turan, Iğdır'ın mevsim koşulları açısından avantajlı bir il olduğunu söyledi.

Türkiye koşullarına göre Iğdır'da ürünleri erken üretebildiklerini anlatan Turan, "Kayısımız daha erken çıkıyor, birçok meyvemiz erken çıkıyor. Ama biz ürünümüzü daha değerli kılmak için, bunu uygun koşullarda atmosferik basınçlı sistemlerle koruyabilmek ve bu ürünleri taze, ilk günkü kıvamında uzun zamanda saklayıp değerlenmesini sağlamakta ciddi bir avantaj sağlayacak." dedi.

Son zamanlarda sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmanın zorlaştığını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

“Özellikle kurutarak meyveleri dondurmaya yönelik de bir sistem arayışı içerisindeyiz. Meyveleri kurutarak dondurup inşallah bu köyümüzün de ismini kullanarak burada güzel bir ürün elde edeceğiz. Markalaşacağız. Bunda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü Bayraktutan köyü sakinleri son derece çalışkan insanlar ve gayretliler. Biz bu topraklardaki üretim yapmak isteyen herkese destek olmaya devam edeceğiz. Allah onlardan razı olsun."

Toprağın ve üretimin korunması gerektiğini anlatan Turan, "Toprağımızı korumak zorundayız. Gıda güvenliği çok önemli. Biz üreten insanlara saygı duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Köylü milletin efendisidir.' O efendi olduğu dönemler çok yakında gelecek, göreceksiniz. Üreten insanlar başımızın tacı. Dünyada gıda fiyatları artıyor, bu konuda emek ve çaba gösteren insanların sayısı azalıyor. Bu noktada biz emek vermek isteyen insanlara son derece destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

