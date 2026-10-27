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Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Iğdır’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kümeste satış için saklandığı belirlenen metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Söğütlü Mahallesi’nde yapılan araştırmalar ve teknik takip sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri satış amacıyla sakladıkları kümeste yapılan incelemelerde, 5 parça halinde toplam 15,38 gram metamfetamin ile 1 parça halinde 1,37 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili M.C.Ş. (19), adli süreçteki çocuklar E.V. (18) ve M.S.B. (17) gözaltına alındı. Haklarında Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesi kapsamında işlem yapılan 3 şüpheli, tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Iğdır
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