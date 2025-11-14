HABER

Iğdır’daki adliyede "rüşvet" soruşturmasında 1 avukat tutuklandı, 1 avukata ev hapsi

Iğdır Adliyesi’nde yürütülen "rüşvet ve irtikap" soruşturması kapsamında biri tutuklu, diğeri ev hapsinde olmak üzere iki avukat hakkında işlem yapıldı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2025 yılı Mayıs ayında başlatılan soruşturma kapsamında, mahkeme kalemlerinde görev yapan yazı işleri müdürleri T.Ç. ve Ü.Y.’nin dosyaları işlemsiz bırakarak zamanaşımı sağlamaya çalıştıkları ve infaz dosyaları üzerinde oynayarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Şüpheliler, 24 Mayıs’ta yakalanıp 28 Mayıs’ta tutuklandı.

1 AVUKAT TUTUKLANDI, 1 AVUKATA EV HAPSİ

Soruşturma sürecinde elde edilen teknik ve fiziki deliller doğrultusunda bazı avukatların da bu kişilerle irtibatlı olabileceği tespit edildi. Bunun üzerine Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Adalet Bakanlığı’nın izniyle yürütülen soruşturma genişletildi. Bu çerçevede, Iğdır Barosu’na kayıtlı avukatlar G.A. ve R.Ş. hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen avukatlardan G.A. "irtikap" suçundan tutuklandı, R.Ş. hakkında ise konutu terk etmeme tedbiri (ev hapsi) uygulandı.

