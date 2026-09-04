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Iğdır merkezli yasa dışı bahis ve banka kartlarının kötüye kullanılması operasyonunda 5 gözaltı

Iğdır merkezli Tekirdağ ve Ardahan'da düzenlenen yasa dışı bahis, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması soruşturması kapsamında 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Iğdır merkezli yasa dışı bahis ve banka kartlarının kötüye kullanılması operasyonunda 5 gözaltı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

Iğdır merkezli yasa dışı bahis ve banka kartlarının kötüye kullanılması operasyonunda 5 gözaltı 1

IĞDIR MERKEZLİ OPERASYONDA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere vatandaşlardan banka hesaplarının toplandığı, bu hesapların yönetilerek kullanıldığı ve üçüncü kişilere kiralandığı, söz konusu hesaplar üzerinden yasa dışı bahis kapsamında para nakline aracılık edildiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Iğdır merkezli Tekirdağ ve Ardahan'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden para çekmek amacıyla bankaya gittiği belirlenen 2 kişi de bankada suçüstü yakalandı.

Iğdır merkezli yasa dışı bahis ve banka kartlarının kötüye kullanılması operasyonunda 5 gözaltı 2

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Toplam 5 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır yasa dışı bahis
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