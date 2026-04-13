Iğdır Ovası’nı çevreleyen sıra dağlar yeniden beyaza büründü

Iğdır’da bahar mevsimi etkisini göstermeye çalışırken, hava şartları sürpriz yaptı. Şehirde birkaç gün süren güneşli ve ılıman havanın ardından sıcaklıklar yeniden düşerken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde uyanan vatandaşlar, Iğdır Ovası’nı çevreleyen Ağrı Dağı, Zor, Pamuk Dağı ve Tekaltı dağlarının yeniden beyaza büründüğünü gördü. Nisan ayında yağan kar bölgede dikkat çekerken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Iğdır’da yaşayan Harun Cengiz, bu yıl yaşanan kış şartlarının alışılmışın dışında olduğunu belirtti. Nisan ayında hala kar yağışı görülmesinin dikkat çekici olduğunu ifade eden Cengiz, vatandaşların kışlık kıyafetlerini henüz kaldırmadığını söyledi.

"Böyle bir kış hatırlamıyorum"

Yaşadığı durumu şu sözlerle dile getiren Cengiz, "Uzun zamandır Iğdır’da yaşıyorum. Ancak böyle bir kış mevsimi yaşadığımı hatırlamıyorum. Bu yıl adeta yılların karı yağdı diyebiliriz. Şu an, nisan ayı olmasına rağmen yüksek kesimlerde hala kar yağışı devam ediyor. İnsanlar kışlık elbiselerini henüz kaldırmış değil" dedi.

"Gündüz de gece de soğuk"

Önceki yıllarda bu aylarda sıcak havanın etkili olduğunu hatırlatan Cengiz, "Önceleri bu aylarda sıcak havadan insanlar bunalırdı. Ancak şimdi kar yağışı nedeniyle hem gündüzleri hem de geceleri hava oldukça soğuk geçiyor. İnsanlar hala üşüyor" ifadelerini kullandı.

Havaların mevsim normallerinin altında seyretmesinin tarımı da etkilediğini belirten Cengiz, durumun hem olumlu hem de olumsuz yönleri olduğunu vurgulayarak, "Kar yağışı toprağa can suyu oluyor. Ancak soğuk havalar ekim ve dikim işlerini geciktiriyor" şeklinde konuştu.