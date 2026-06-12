HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Iğdır Valisi Taşolar, sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerini ziyaret etti

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Ağrı Dağı’nın kuzeyindeki üs bölgeleri ve jandarma karakollarında incelemelerde bulunarak güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Iğdır Valisi Taşolar, sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerini ziyaret etti

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Ağrı Dağı’nın kuzeyinde bulunan güvenlik noktalarına ziyaret gerçekleştirerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Taşolar, Gürgüre Üs Bölgesi, Yenidoğan Karakol Komutanlığı, Korhan Karakol Komutanlığı ile Suveren Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.
Ziyaretlerde bölgenin güvenlik durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında yetkililer tarafından bilgilendirilen Taşolar, görev başındaki personelle de bir araya geldi. Sınır hattında fedakarca görev yapan Mehmetçiklere teşekkür eden Vali Taşolar, milletin huzur ve güvenliği için görev yapan güvenlik güçlerine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Vali Taşolar’a ziyaretleri sırasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden eşlik etti.

Iğdır Valisi Taşolar, sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerini ziyaret etti 1

Iğdır Valisi Taşolar, sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerini ziyaret etti 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da yarın yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıklar tamamlandıİstanbul'da yarın yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıklar tamamlandı
Erzurum'da 65 yaş üstü kadınların sanat yolculuğu sergiye dönüştüErzurum'da 65 yaş üstü kadınların sanat yolculuğu sergiye dönüştü

Anahtar Kelimeler:
Iğdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı!

Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı!

Silivri Belediyesi'ne operasyon!

Silivri Belediyesi'ne operasyon!

Kazalı lüks aracını ilana koydu

Kazalı lüks aracını ilana koydu

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

Şenpiliç, Banvit, Keskinoğlu, Gedik, Lezita'ya kayyum! CEO'lara gözaltı... İşte isim listesi

Şenpiliç, Banvit, Keskinoğlu, Gedik, Lezita'ya kayyum! CEO'lara gözaltı... İşte isim listesi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.