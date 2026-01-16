HABER

Iğdır’da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Iğdır’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde fuhuşla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, bir işletmede yabancı uyruklu kadınların fuhşa zorlandığı bilgisine ulaşıldı. Operasyon kapsamında şüpheli N.A., M.A.Ç., B.Ç., T.Y. ve S.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamak" suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, T.Y. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.A., M.A.Ç. ve B.Ç. isimli şahıslar ise adli kontrolle serbest bırakıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

