Iğdır’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, biri yabancı uyruklu olmak üzere küçük yaştaki bir düzensiz göçmenin zorla tutulduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda, Türkiye’ye yasa dışı giriş yapan göçmenlerin batı illerine sevk edilmesine aracılık ettikleri tespit edilen E.A., R.A. ve A.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, çok sayıda düzensiz göçmenin batı illerine gönderilmesini organize ettikleri ve bazılarına geçici barınma imkanı sağladıkları ortaya çıkarıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır