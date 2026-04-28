HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Iğdır’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Iğdır’da insan kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, biri yabancı uyruklu olmak üzere küçük yaştaki bir düzensiz göçmenin zorla tutulduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda, Türkiye’ye yasa dışı giriş yapan göçmenlerin batı illerine sevk edilmesine aracılık ettikleri tespit edilen E.A., R.A. ve A.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, çok sayıda düzensiz göçmenin batı illerine gönderilmesini organize ettikleri ve bazılarına geçici barınma imkanı sağladıkları ortaya çıkarıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Iğdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.