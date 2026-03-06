Iğdır’da kaçak keklik avcılarına 175 bin TL ceza

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesinde yasak usullerle av yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine operasyon düzenledi. Yapılan arama ve kontrollerde 13 adet yabani keklik, 12 adet canlı mühre, 1 adet demir kazık, 3 adet tuzak, 6 adet keklik kafesi ve 5 adet taşıma çantası ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.D., A.D. ve Ş.D. isimli şahıslar hakkında; koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması, yaban hayvanlarının üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesi, avlanma süreleri dışında avlanma, canlı mühre ile avlanma, tuzak ve kapan gibi araçlarla avlanma ile avlaklarda avcılık belgesi olmadan avlanma ihlallerinden işlem yapıldı. Şüphelilere toplam 175 bin 738 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen keklik ve av malzemelerine el konuldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır