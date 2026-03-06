Sağlık Bakanı Memişoğlu Tokat'ta sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

Tokat Devlet Hastanesini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, hastanenin yemekhanesinde sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı.

Memişoğlu, buradaki konuşmasında, Tokat'ta yapılacak şehir hastanesinin hayata geçirileceği alanda incelemede bulunacaklarını söyledi.

Tokat'ın kadim bir şehir olduğunu belirten Memişoğlu, "Türk tarihinin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Beni burada misafir ettiğiniz için başta milletvekillerim, il başkanım ve belediye başkanım sağ olun. Allah hepinize hayırlı bayramlar nasip etsin." dedi.

Ramazan ayının aynı zamanda sosyalleşme ayı olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Ramazan ayı herkesin birbirini anlama ayı ve empati ayı. Özellikle keşkek yapan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca başhekim ile bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, daha sonra Tokat'tan ayrıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır