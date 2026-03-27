Iğdır’da karla mücadele seferberliği: Kapanan köy yolları yeniden açıldı

Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, Tuzluca’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını yoğun çalışmalarla yeniden ulaşıma açtı. Ekipler, vatandaşların güvenli ulaşımı için sahadaki mücadelesini sürdürüyor.

Iğdır İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarının etkisini artırdığı bölgelerde karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerin özverili çalışmalarıyla kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen sahada görev yapan ekipler, vatandaşların günlük yaşamlarının aksamaması ve güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin hazır bekletildiğini ve müdahalelerin hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.



