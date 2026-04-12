Iğdır’da nisan ayında karla mücadele

Iğdır’ın Tuzluca ve Karakoyunlu ilçelerine bağlı köylerde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan ve daralan yollar, ekiplerin aralıksız çalışmasıyla yeniden ulaşıma açılıyor.

Iğdır’da nisan ayında etkili olan kar yağışı, kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş ve Kırkbulak köyleri ile Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı köyünde yoğun kar yağışı sonrası yollar daraldı, bazı güzergahlarda ulaşım aksadı. İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ardından bölgede karla mücadele ve yol genişletme çalışmalarını hızlandırdı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında kapanan yollar açılırken, daralan güzergahlar da genişletilerek güvenli hale getiriliyor. Yetkililer, vatandaşların günlük yaşamlarının aksamaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, muhtemel yeni yağışlara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump İran'ı tehdit etti İsrail harekete geçti! Orduya 'hazır olun' talimatıTrump İran'ı tehdit etti İsrail harekete geçti! Orduya 'hazır olun' talimatı
Yapay zeka dünyasında dikkat çeken olay! Erişimini engellediYapay zeka dünyasında dikkat çeken olay! Erişimini engelledi

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

