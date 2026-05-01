Iğdır’da otomobil takla attı: Sürücü yaralandı

Kaza, Iğdır Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araç sürücüsü Fatih Baştemur, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın kontrolünü yitirerek takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, araç çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik yeniden normale döndü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır