Düzce’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Düzce’de polis ekiplerince 4 ayrı mahallede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Düzce’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler tarafından Kültür, Uzun Mustafa, Azmimilli ve Güzelbahçe mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 8 parça halinde 105 gram sentetik kannabinoid, tek parça halinde 65 gram sıvı sentetik kannabinoid, 2 gram esrar, 40 sentetik ecza ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda çeşitli suçlardan kayıtları bulunan K.E.D. (18), C.C.M. (23), C.G. (23) ve A.K. (33) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.E.D., C.C.M. ve C.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de uçak kazası! Can kayıpları var; soruşturma başlatıldıABD'de uçak kazası! Can kayıpları var; soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 31 tutuklamaŞanlıurfa merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 31 tutuklama

En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Real Madrid'de Jose Mourinho depremi! Arda Güler dahil isyan etti

Real Madrid'de Jose Mourinho depremi! Arda Güler dahil isyan etti

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

