Düzce'de uyuşturucu operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

Düzce'de polis ekipleri tarafından farklı adreslerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli 3’ü tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür, Uzun Mustafa, Azmimilli ve Güzelbahçe mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda 8 parça halinde 105 gram sentetik kannabinoid, 1 parça halinde 65 gram sıvı sentetik kannobinoid, 2 gram esrar, 40 adet sentetik ecza ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucularla bağlantılı oldukları iddia edilen K.E.D. (19), C.C.M. (23), C.G. (23) ve A.K. (33), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.E.D., C.C.M. ve C.G., ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı. A.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

