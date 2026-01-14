HABER

Iğdır'da polisten 'torbacı' operasyonu: 11 gözaltı

Iğdır'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 13 Ocak günü belirlenen 15 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 161,22 gram metamfetamin, 210 gram skunk, 62,56 gram esrar, 2 tüfek, 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

