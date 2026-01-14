Iğdır'da polisten 'torbacı' operasyonu: 11 gözaltı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 13 Ocak günü belirlenen 15 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 161,22 gram metamfetamin, 210 gram skunk, 62,56 gram esrar, 2 tüfek, 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır