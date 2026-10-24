HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Iğdır’da şiddetli yağışın zarar verdiği köy yollarında çalışma başlatıldı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde yağış nedeniyle zarar gören köy yollarında ekipler çalışma başlattı.Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aralık ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından harekete geçti.

Iğdır’da şiddetli yağışın zarar verdiği köy yollarında çalışma başlatıldı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde yağış nedeniyle zarar gören köy yollarında ekipler çalışma başlattı.

Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aralık ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından harekete geçti. Yağış nedeniyle Adetli ve Kolikent köy yollarında meydana gelen tahribat ve kapanmalar üzerine, gelen ihbarlar doğrultusunda iş makineleri bölgeye sevk edildi. Özellikle taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrencilerin mağdur olmaması ve eğitimin aksamaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, köy halkının il ve ilçe merkezleriyle ulaşımının kesintisiz devam etmesi amacıyla yol açma ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Iğdır’da şiddetli yağışın zarar verdiği köy yollarında çalışma başlatıldı 1

Iğdır’da şiddetli yağışın zarar verdiği köy yollarında çalışma başlatıldı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Holding patronu Nusret Altınbaş teslim olduHolding patronu Nusret Altınbaş teslim oldu
Fon soruşturmasında 15 kişi daha tutuklandı! Fon soruşturmasında 15 kişi daha tutuklandı!

Anahtar Kelimeler:
Iğdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Mantar dönüşü uçuruma yuvarlandılar: 4 ölü, 1 yaralı

Mantar dönüşü uçuruma yuvarlandılar: 4 ölü, 1 yaralı

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Mal varlıklarına el konmuştu! İade başvurusu yaptı

Mal varlıklarına el konmuştu! İade başvurusu yaptı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Altın 4 bin doların altına indi! İki bankanın uyarısı dikkat çekti

Altın 4 bin doların altına indi! İki bankanın uyarısı dikkat çekti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.