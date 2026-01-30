HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Iğdır’da vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, cuma namazı sonrası kent genelinde vatandaşları dolandırıcılık ve genel asayiş konularında bilgilendirdi.

Iğdır’da vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarında, özellikle telefon yoluyla yapılan dolandırıcılık girişimlerine dikkat çekildi. Ekipler, kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak para ya da altın talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında dolandırıcılıkla ilgili hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtılarak, karşılaşılabilecek yöntemler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

Iğdır’da vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı 1

Polis yetkilileri, vatandaşların bu tür suçlara karşı daha dikkatli olmalarını, şüpheli durumlarla karşılaştıklarında vakit kaybetmeden emniyet birimlerine bildirimde bulunmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti. Yapılan çalışmanın, toplumda farkındalığı artırmayı ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmeyi amaçladığı belirtildi.

Iğdır’da vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı 2


Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da 'İran' zirvesi: Bakan Fidan ABD'yi de masaya çağırdıİstanbul'da 'İran' zirvesi: Bakan Fidan ABD'yi de masaya çağırdı
Erdemli’de şiddetli yağış sele neden olduErdemli’de şiddetli yağış sele neden oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Iğdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.