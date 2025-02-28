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İğne yaptırmak orucu bozar mı? Oruçluyken iğne enjeksiyon orucun bozulmasına neden olur mu?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
25.02.2025 20:27
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Ramazan ayı kutsal kitabımız Kur'ân-ı Kerim’in indirildiği ay olarak bilinmektedir. Kutsal kitapta ay olarak sadece ramazan ayından bahsedilmektedir. Bu mübarek ayda Müslümanlar ibadet olarak oruç tutmaktadır. Oruç tutarken orucun bozulmaması için bazı davranışlardan uzak durulması gerekmektedir. Bu noktada birçok kişinin aklına gelen konulardan biri iğne yapıldığında orucun bozulup bozulmadığıdır. Peki, iğne yaptırmak orucu bozar mı, oruçluyken iğne enjeksiyon orucun bozulmasına neden olur mu?

İğne yaptırmak orucu bozar mı? Oruçluyken iğne enjeksiyon orucun bozulmasına neden olur mu?

Oruçluyken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yiyecek ve içeceklerin tüketilmemesidir. Yiyecek yemek ya da bir şeyler içmek, orucun bozulmasına sebep olabilecek ana faktörlerden biridir. Bunun yanı sıra kan almak da besin yerine geçtiğinden oruçluyken kan alınmaması gerekmektedir. İğne yaptırmak ise yapılan iğnenin amacına göre farklılık göstermektedir. Bazı iğneler içeriğine göre oruca olumsuz etki ederken bazıları etmeyebilmektedir.

İğne yaptırmak orucu bozar mı?

Kutsal kitabımız olarak kabul edilen Kur'ân-ı Kerim’de ramazan ayı boyunca oruç tutulması emredilmektedir. Sağlığı el veren her insanın bu önemli kutsal ibadeti yerine getirmesi gerekir. Ancak sağlığı el vermeyenler ve düzenli olarak ilaç kullanıp, damardan gıda takviyesi alanlar ise hastalıkları geçene kadar oruç tutmayabilmektedir.

Oruçluyken mideye herhangi bir gıdanın ya da sıvının girmemesine dikkat edilmelidir. Bu durum iğne yaptırırken de geçerlidir. Besleme amacıyla damardan verilen iğneler veya vitamin iğneleri, orucun bozulmasına yol açabilmektedir. Fakat keyif verici ya da gıda içerikli olmayan aşı gibi iğneler yaptırıldığında oruç bozulmamaktadır. Bunların yanı sıra çeşitli nedenlerden ötürü rahatsızlığı olan kişilere verilen serum da oruç tutulmasını engellemektedir.

Oruçluyken iğne enjeksiyon orucun bozulmasına neden olur mu?

Oruçluyken bazı insanlar hastalıklarından kaynaklı iğne olmak zorunda kalabilir. Bu iğnenin bünyesinde besin ya da vitamin ile alakalı bir madde varsa bu durum orucun bozulmasına sebep olabilir. Ancak içeriğinde vitamin ya da gıda olmayan iğneler, tedavi amacıyla uygulanabilir ve bu durum orucun bozulmasına sebebiyet vermez.

Öte yandan damar yolu aracılığı ile kan alanların, serum alanların, ağız içinden aşı olanların oruçları bozulabilmektedir. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalan insanların bozulan oruçlarını daha sonrasında kaza etme şansları vardır.

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