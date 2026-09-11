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İHA havadan takip etti, ekipler tek tek yakaladı!

İçişleri Bakanlığı, 18 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlarda 52 şüphelinin yakalandığını, 43’ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlara ait görüntüler de paylaşıldı.

İHA havadan takip etti, ekipler tek tek yakaladı!

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlarda İHA ile yapılan tespitlerin ardından ekiplerin harekete geçtiği anlar görüntülere yansıdı. İçişleri Bakanlığı, 18 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 43 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda, Ağrı, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Hatay, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da İnsansız Hava Araçları ile havadan, asayiş, otoyol ve komando timlerince ise karadan çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İHA havadan takip etti, ekipler tek tek yakaladı! 1

"Yürütülen çalışmalar sonucunda 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar sonucunda 131 araç ile 20 bot ve bot motoru ele geçirildi."

İHA havadan takip etti, ekipler tek tek yakaladı! 2

İHA havadan takip etti, ekipler tek tek yakaladı! 3

İHA havadan takip etti, ekipler tek tek yakaladı! 4

Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı insan kaçakçılığı göçmen kaçakçılığı
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